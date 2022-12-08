Голы Михеева и Кузьменко помогли «Ванкуверу» одержать волевую победу в матче с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в результативном матче в овертайме одержали гости со счётом 6:5.

Шайбами в составе гостей отметились российские нападающие «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко, причём гол последнего перевёл игру в овертайм за четыре минуты до конца третьего периода. Также Кузьменко отметился результативной передачей в овертайме при победном голе Элиаса Петтерссона. Дублем в составе «косаток» отметился Дакота Джошуа. Причём форвард забросил третью шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за помехи вратарю. Результативная передача на счету российского форварда «акул» Александра Барабанова.

«Ванкувер» одержал третью победу подряд. Примечательно, что все они были одержаны в овертаймах.