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Голы Михеева и Кузьменко помогли «Ванкуверу» одержать волевую победу в матче с «Сан-Хосе»

Голы Михеева и Кузьменко помогли «Ванкуверу» одержать волевую победу в матче с «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в результативном матче в овертайме одержали гости со счётом 6:5.

Шайбами в составе гостей отметились российские нападающие «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко, причём гол последнего перевёл игру в овертайм за четыре минуты до конца третьего периода. Также Кузьменко отметился результативной передачей в овертайме при победном голе Элиаса Петтерссона. Дублем в составе «косаток» отметился Дакота Джошуа. Причём форвард забросил третью шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за помехи вратарю. Результативная передача на счету российского форварда «акул» Александра Барабанова.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2022, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 6
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Бонино (Беннинг, Кутюр) – 00:18 (5x5)   1:1 Джошуа (Экман-Ларссон, Бир) – 04:15 (5x5)   1:2 Джошуа (Гарланд, Экман-Ларссон) – 19:35 (5x4)   1:3 Хёгландер (Хорват) – 21:34 (5x5)   2:3 Майер (Гертл, Барабанов) – 27:27 (5x4)   3:3 Кутюр (Мегна) – 30:53 (4x5)   3:4 Михеев (Майерс) – 39:28 (5x5)   4:4 Гаджович – 42:45 (5x5)   5:4 Лабанк (Карлссон, Гертл) – 51:28 (5x5)   5:5 Кузьменко (Хорват, Петтерссон) – 56:07 (5x4)   5:6 Петтерссон (Кузьменко, Хьюз) – 64:25 (3x3)

«Ванкувер» одержал третью победу подряд. Примечательно, что все они были одержаны в овертаймах.

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