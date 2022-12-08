Окровавленные кулаки Клима Костина после драки с Кассианом. Фото

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Аризоной Койотс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:2.



На последней минуте матча драку провели российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин и тафгай «Аризоны» Зак Кассиан. Потасовка завязалась после того, как хоккеист «Койотс» несколько раз толкнул россиянина в спину и схватил сзади за шею. После чего Костин развернулся и сбросил перчатки. Драка получилась недолгой, по итогам которой россиянин завалил канадца на лёд. В послематчевом интервью на кулаках Костина были отчётливо видны кровавые ссадины.

Фото: скриншот интервью Костина пресс-службе «Эдмонтона»

Отметим, что благодаря этой потасовке Костин оформил в матче хет-трик Горди Хоу — забросил шайбу, отдал результативную передачу и заработал пятиминутный штраф за драку.