Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Окровавленные кулаки Клима Костина после драки с Кассианом. Фото

Окровавленные кулаки Клима Костина после драки с Кассианом. Фото
Комментарии

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Аризоной Койотс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:2.

На последней минуте матча драку провели российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин и тафгай «Аризоны» Зак Кассиан. Потасовка завязалась после того, как хоккеист «Койотс» несколько раз толкнул россиянина в спину и схватил сзади за шею. После чего Костин развернулся и сбросил перчатки. Драка получилась недолгой, по итогам которой россиянин завалил канадца на лёд. В послематчевом интервью на кулаках Костина были отчётливо видны кровавые ссадины.

Фото: скриншот интервью Костина пресс-службе «Эдмонтона»

Отметим, что благодаря этой потасовке Костин оформил в матче хет-трик Горди Хоу — забросил шайбу, отдал результативную передачу и заработал пятиминутный штраф за драку.

«Сделал из него фарш». Молодой русский разбил лицо тафгаю и оформил хет-трик Горди Хоу «Сделал из него фарш». Молодой русский разбил лицо тафгаю и оформил хет-трик Горди Хоу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022