«Мы просто пытаемся доставить ему шайбу». Далин — о пяти голах Томпсона «Коламбусу»
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Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин поделился впечатлениями от игры нападающего «клинков» Тэйджа Томпсона, который забросил пять шайб в ворота «Коламбуса» (9:4).
«Он бомбардир, и он сделал своё дело сегодня вечером. Сначала ты говоришь «отличная игра», так как первые несколько раз это было впечатляюще, но теперь это просто очередное его выступление. Он очень опасен в зоне атаки, и мы просто пытаемся доставить ему шайбу», — цитирует Далина журналист Брайан Козиол в своей соцсети.
Форвард «Баффало» оформил покер уже в первом периоде прошедшего матча. Этот случай стал четвёртым в истории НХЛ. В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 40 (21+19) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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