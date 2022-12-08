«Мы просто пытаемся доставить ему шайбу». Далин — о пяти голах Томпсона «Коламбусу»

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин поделился впечатлениями от игры нападающего «клинков» Тэйджа Томпсона, который забросил пять шайб в ворота «Коламбуса» (9:4).

«Он бомбардир, и он сделал своё дело сегодня вечером. Сначала ты говоришь «отличная игра», так как первые несколько раз это было впечатляюще, но теперь это просто очередное его выступление. Он очень опасен в зоне атаки, и мы просто пытаемся доставить ему шайбу», — цитирует Далина журналист Брайан Козиол в своей соцсети.

Форвард «Баффало» оформил покер уже в первом периоде прошедшего матча. Этот случай стал четвёртым в истории НХЛ. В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 40 (21+19) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.