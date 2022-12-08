Форвард «Баффало» оформил покер в первом периоде. Это четвёртый случай в истории НХЛ

Начался очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Баффало Сэйбрз». Встреча проходит в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена». Первый период завершился со счетом 0:6 в пользу гостей.
В составе «Баффало Сэйбрз» в первом периоде оформил покер Тейдж Томпсон. Это произошло в четвертый раз в НХЛ.
Также в первые 20 минут игры смогли отличиться его партнеры по команде Дилан Козенс, открывший счет в этом матче, и Расмус Далин.
Тейдж Томпсон в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принял участие в 26 матчах, в которых набрал 38 (20+18) очков.
«Баффало Сэйбрз» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 23 очка в 25 встречах. Лидирует на Востоке «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 43 очка.
«Коламбус Блю Джекетс» занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы Восточной Конференции.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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