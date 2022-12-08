Епанчинцев — о поражении от «Адмирала»: по настрою команда горела, хотела победить

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев поблагодарил команду за настрой и желание победить в матче с «Адмиралом» (1:3). Специалист выразил разочарование пропущенным голом при игре в большинстве.

«Хотел поблагодарить команду, в раздевалке сказал ребятам спасибо за игру. Наверное, где-то сегодня свежести не хватило, причём больше в атаке. Но тем не менее играли от первой до последней секундочки. В таких играх мы не имеем права пропускать в большинстве, где-то нас подломил этот гол. По настрою команда горела, хотела победить. Но это хоккей, спорт, кто-то один выигрывает. К сожалению, это оказались не мы», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Амур» уступил впервые за последние пять матчей, прервав трёхматчевую победную серию. Хабаровский клуб уходит на перерыв в чемпионате, связанный с играми сборных на Кубке Первого канала, в ранге восьмой команды Восточной конференции.