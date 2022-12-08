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«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Авангардом» в овертайме

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Авангардом» в овертайме
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В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Иван Телегин с передач Арсения Грицюка и Сергея Толчинского. Через 10 минут преимущество хозяев удвоил Арсений Грицюк с передач Семёна Чистякова и Сергея Толчинского.

На 11-й минуте второго периода сократил отставание в счёте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва. На 17-й минуте периода восстановил равенство в счёте Никита Дыняк с передачи Ильи Сафонова.

В овертайме точный бросок Дмитрия Юдина принёс победу казанцам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Телегин (Грицюк, Толчинский) – 07:32 (5x4)   2:0 Грицюк (Чистяков, Толчинский) – 17:38 (5x4)   2:1 Кагарлицкий (Шипачёв) – 30:53 (5x5)   2:2 Дыняк (Сафонов) – 36:22 (5x5)   2:3 Юдин (Шипачёв) – 62:46 (3x3)

Следующий матч «Авангард» проведёт в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» сыграет дома с «Куньлунем».

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