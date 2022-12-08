«Ребята увидели, что уже не до шуток». Бабенко о последствиях отставки Знарка

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко после матча с «Авангардом» (3:2 ОТ) рассказал, что поменялось в клубе после ухода Олега Знарка.

«Что поменялось в плане тактики после ухода Знарка? За два дня трудно что-то поменять. Единственное, наверное, ребята увидели, что уже не до шуток и никого этот результат не устраивает. А за два дня при таком графике ничего не поменяешь. У нас сегодня была пятая игра через день с разъездами. Это очень тяжело, практически никакого тренировочного процесса нет», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Ак Барс» после победы набрал 43 очка после 39 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.