«Мы на одной волне». И.о. главного тренера «Ак Барса» — о работе с Билялетдиновым

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:2 ОТ) и рассказал о работе с тренером клуба — Зинэтулой Билялетдиновым.
«Тяжело нам дался первый период — три удаления подряд. Разбирали большинство, но не недаром «Авангард» на первом месте находится по реализации, поэтому доставили нам определённые сложности. Но ребята молодцы, не хотели сегодня проигрывать — это было видно с первых смен. Может быть, как раз такой супернастрой сказался на ненужных удалениях. А дальше и второй, и третий период, я считаю провели неплохо. Заслуженно победили.
Каково влияние Билялетдинова? Обсуждаем всё от тренировочного процесса до тактики и схем на игру. Везде помогает, прислушиваюсь к его советам. На одной волне находимся», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Ак Барс» в следующем матче сыграет дома с «Куньлунем».
- 8 декабря 2022
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