Кравец прокомментировал поражение «Авангарда» в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог матча с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Сегодня игра, я считаю, у нас опять получилась. Очень хороший второй период, первый период. Полное преимущество против сильной команды, которая пытается набрать очки после поражений. Во втором периоде досадная ошибка, которая дала воздуха казанской команде. Не имеем права такие ошибки делать. Третий период, считаю, тоже за нами, где-то не повезло. В овертайме удача и мастерство оказались на стороне «Ак Барса». Хотелось бы выиграть, но хорошо, что и очко взяли», — перадаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Омский клуб после поражения занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков.