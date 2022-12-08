Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Судьи после долгого видеопросмотра засчитали пятый гол СКА в матче с минским «Динамо»

Судьи после долгого видеопросмотра засчитали пятый гол СКА в матче с минским «Динамо»
Комментарии

В Минске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) одержали гости.

В середине третьего периода форвард гостей Александр Волков добил шайбу после передачи из-за ворот своего одноклубника Валентина Зыкова. Изначально главный судья взятие ворот не зачитал. После долгого видеопросмотра судьи изменили своё решение.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Александр Волков в текущем сезоне сыграл 35 матчей за СКА, в которых набрал 16 (11+5) очков.

После победы СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

Новость по теме
Форвард СКА Никита Гусев забросил четыре шайбы в последних двух матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022