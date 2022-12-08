Судьи после долгого видеопросмотра засчитали пятый гол СКА в матче с минским «Динамо»

В Минске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) одержали гости.

В середине третьего периода форвард гостей Александр Волков добил шайбу после передачи из-за ворот своего одноклубника Валентина Зыкова. Изначально главный судья взятие ворот не зачитал. После долгого видеопросмотра судьи изменили своё решение.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Александр Волков в текущем сезоне сыграл 35 матчей за СКА, в которых набрал 16 (11+5) очков.

После победы СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.