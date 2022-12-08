Воробьёв назвал ключевой фактор поражения в матче с «Нефтехимиком»

главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) и назвал ключевой фактор неудачной игры клуба.

«Очень плохой второй период стоил нам игры, стоил нам очков. Нас «переменяли», и мы проиграли его 0:3, поэтому здесь кроется секрет поражения. Нельзя проигрывать период в три шайбы. Соперник грамотно менялся в зоне атаки, и в этом была проблема. У всех команд бывают спады. Мы сыграли семь матчей за 13 дней – и на выезде, и дома. Хорошо, что сейчас предстоит пауза — можно накопить силы и поработать. Кошечкина поменяли, чтобы встряхнуть команду», — цитирует Воробьёва сайт КХЛ.

«Магнитка» после поражения занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка.