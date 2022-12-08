Вудкрофт – о матче со СКА: против такого соперника нельзя делать такие ошибки

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от СКА (3:5) и рассказал про три удаления Ника Меркли в матче.

«Игра была похожа на американские горки – мы сильно начали, выглядели готовыми контролировать игру. Хорошо сыграли в первом периоде, во втором хотели играть быстрыми сменами, контролировать шайбу, выигрывать единоборства. Но соперник прибавил и перехватил инициативу. У нас было большинство, которое стало поворотной точкой. Мы играли очень небрежно, подарили им много возможностей. В итоге соперник забил три гола во втором периоде и взял игру под контроль.

Мы перегруппировались в перерыве, я сказал команде, что это уже позади, а сейчас надо сосредоточиться на большинстве, что-то создать или забить гол. Сказал, что если забьём один, то забьём и второй. Так и получилось, и я подумал: окей, теперь мы в игре. Мне казалось, что дела у нас идут хорошо. Но затем был неудачный момент, соперник вырвался к воротам, Дерябин потерял клюшку. Шайба отскочила к игроку, которого он должен был прикрывать, а ему нечем выбить шайбу. Бам – и она в воротах, соперник снова взял игру под контроль.

Разочарован поражением. В целом у нас было слишком много индивидуальных ошибок, которые надо убирать. Нельзя делать такие ошибки против такого соперника, это и стало решающим.



Три удаления Меркли? В первом удалении Ник пытался сыграть правильно, защитить нашего защитника, которого летели хитовать. Немного не повезло, он задумывал правильно, но переборщил и получил две минуты.

Другие два удаления были в конце матча – совсем не вовремя и показали отсутствие дисциплины. Мы с этим разберёмся, такого делать нельзя. И он это знает. Наговорил с рефом на лишние две минуты, хотя до сирены и так оставалось две минуты. Такое нельзя брать в привычку, уверен, Ник это понимает», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.