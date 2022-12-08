Основной голкипер московского «Динамо» прокомментировал вызов в сборную России

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов после победы над «Спартаком» (2:1 Б) прокомментировал вызов в сборную России.

«В принципе терпели, не думаю, что «Спартаку» сегодня было легче. Ребята выжимали из себя всё, старались реализовать каждый момент. Нарастало ли напряжение на вратаря по мере приближения конца основного времени? Не думаешь о счёте в ходе встречи, всё равно играешь от начала до конца. Какая разница – начало или конец игры? Понятно, что в конце матча цена каждой ошибки велика, но для этого мы и играем.

Проделали ли работу над ошибку после прошлой неудачной буллитной серии со «Спартаком»? Много времени уже прошло. Не думал об этом. Выходил как с чистого листа. Я сумел вернуть ту игру, которая у меня была в начале сезона? Не задумываюсь об этом. Играешь, тренируешься, работаешь. Нет команды, которая ровно проходит через весь сезон, так что всё нормально.

Вызов в сборную? Всегда приятно играть за сборную, потому что это другие эмоции. Играешь за сборную, за страну, всегда приятно быть там. Не просили ли белорусские игроки «Динамо» пропустить от них? Мы так не договаривались», — передаёт слова Коновалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.