Рашевский: шутили с белорусами о сборной. Подошли и говорят – дашь разок себя накрутить

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский подвёл итог матча со «Спартаком» (2:1 Б) и рассказал об игре на Матче звёзд КХЛ — 2022 и за сборную России на Кубке Первого канала.

«Сегодня была дерби, игра от ножа, до первой ошибки. Поэтому получился такой матч – с одной стороны скучный, с другой – было много силовой борьбы, красивых хитов и опасных моментов. После первого периода была дана установка, чтобы не отбрасывали шайбу, больше с ней играли и лишний раз не давали необдуманных и глупых пасов. Поэтому играли через контроль и через навал на пятак смогли сравнять счёт. Усталость почувствовали не сразу, скорее к концу игры, когда шло накопление нагрузки на организм. Первые два периода силёнки были, а в третьем их надо было доставать из себя.

Игра на Матче звёзд, а затем ещё и сборная России? Буду больше спать, восстанавливаться, другого выхода нет – это моя работа. И я благодарен тому, что мне дали шанс принять участие как в Матче звёзд, так и сыграть за сборную на Кубке Первого канала. Мысли одни – главное не растерять тонус во время Матча звёзд и быть готовым к Кубку.

Нет ощущения, что будет выставочный турнир. Мы будем играть только на победу, всё-таки это сборная России, и мы представляем свою страну, каким бы турнир не был. Шутили ли с нашими белорусами на тему очного матча? Да, буквально только что. Мне подошли и говорят – дашь себя разок накрутить, потом я тебе дам. Но я говорю, что нет, ребят.

Буду ли исполнять буллиты на конкурсе в Челябинске? Буду, но сейчас не стану раскрывать все карты, всё увидите. На счёт игры 3 на 3 не знаю, это только летом. Там очень активный хоккей, персональная опека, нужно уметь играть в такой хоккей», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.