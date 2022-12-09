Голевые пасы пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» дома переиграть «Нэшвилл»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.



Уже на 2-й минуте хозяева открыли счёт в матче – забил Брейден Пойнт. Через минуту удвоил преимущество хозяев Кори Перри. Но сначала на 11-й минуте Марк Янковски отыграл одну шайбу, а позже, аж на 34-й минуте, Александр Каррье сделал счёт вновь равным.



Далее хозяева разозлилась и довели начатое до завершения. На 43-й минуте Пойнт оформил дубль после голевой передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Через пять минут ещё один гол на счету у Ника Пола. А точку поставил Брэндон Хагель на 56-й минуте с передачи российского защитника Михаила Сергачёва.



В составе гостей принял участие в матче российский нападающий Яков Тренин. Он заработал коэффициент полезности «+1». У гостей же сыграл российские форвард Владислав Наместников. Он очков не набрал.