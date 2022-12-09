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Голевые пасы пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» дома переиграть «Нэшвилл»

Голевые пасы пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» дома переиграть «Нэшвилл»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Уже на 2-й минуте хозяева открыли счёт в матче – забил Брейден Пойнт. Через минуту удвоил преимущество хозяев Кори Перри. Но сначала на 11-й минуте Марк Янковски отыграл одну шайбу, а позже, аж на 34-й минуте, Александр Каррье сделал счёт вновь равным.

Далее хозяева разозлилась и довели начатое до завершения. На 43-й минуте Пойнт оформил дубль после голевой передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Через пять минут ещё один гол на счету у Ника Пола. А точку поставил Брэндон Хагель на 56-й минуте с передачи российского защитника Михаила Сергачёва.

В составе гостей принял участие в матче российский нападающий Яков Тренин. Он заработал коэффициент полезности «+1». У гостей же сыграл российские форвард Владислав Наместников. Он очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пойнт (Коул, Чернак) – 01:16 (5x5)   2:0 Перри (Стэмкос, Хедман) – 02:53 (5x4)   2:1 Янковски – 10:51 (4x5)   2:2 Каррье (Форсберг, Нидеррайтер) – 32:36 (5x5)   3:2 Пойнт (Чирелли, Кучеров) – 42:14 (5x5)   4:2 Пол (Стэмкос) – 47:10 (5x5)   5:2 Хагель (Сергачёв, Эллиотт) – 55:40 (4x5)
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