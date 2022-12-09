Хоккейный клуб «Амур» расторг контракт с нападающим Эндрю Кэлофом по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кэлоф провёл 16 матчей, в которых набрал два очка — забросил шайбу и отдал результативную передачу, показатель полезности составил «-10». Хоккеист не принимал участия в матчах с 15 октября.
Всего в КХЛ на счету 31-летнего канадца 136 матчей, в которых нападающий отметился 78 очками — забросил 31 шайбу и отдал 47 результативных передач при показателе полезности «-3». Кэлоф выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо», челябинский «Трактор» и хабаровский «Амур».
Напомним ранее хабаровский клуб расстался ещё с одним легионером — чешским защитником Михалом Йорданом, который ушёл из команды по семейным обстоятельствам.
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