Неожиданная потеря для КХЛ! Звёздный легионер решил вернуться на родину

В «Амуре» лишились своего капитана. Не последуют ли его примеру другие иностранцы?

В последние дни в спортивном новостном пространстве активно обсуждается тема ужесточения лимита на легионеров в КХЛ и сокращения их числа с пяти до трёх в одной команде. Идея, конечно, абсолютно абсурдная, ни к чему хорошему и полезному она не приведёт. Сильные легионеры нашей лиге нужны, пять человек в одной команде – вполне нормальная цифра, а любые искусственные места для «развития местной молодёжи» не имеют ничего общего с принципами профессиональной спортивной конкуренции. Сильная молодёжь пробьётся в состав без всяких лимитов, а вот уровень хоккея в лиге благодаря таким необдуманным нововведениям у нас однозначно снизится ещё больше (он уже снижается по разного рода причинам).

Более того, сильные и мастеровитые иностранцы, судя по последним новостям, в скором времени могут уехать сами, без искусственно придуманных правил. Конечно, непростая политическая ситуация в мире продолжается сказываться, от этого никуда не уйти. И если с североамериканскими хоккеистами в КХЛ всё более-менее спокойно, то у команд с европейцами в составе риск очень велик.

Сегодня «Чемпионату» стало известно, что чешский защитник хабаровского «Амура» Михал Йордан расторгнет контракт с клубом и вернётся в Чехию по семейным обстоятельствам. Позднее эту информацию официально подтвердили в дальневосточном клубе.

«Михал Йордан принял решение вернуться в Чехию по семейным обстоятельствам. По состоянию здоровья его супруга не может прилететь в Хабаровск вместе с детьми. В этот непростой момент Михал принял решение присоединиться к семье. В ближайшее время контракт будет расторгнут по инициативе игрока.

Мы сожалеем о сложившейся ситуации, Михал — один из ключевых игроков команды, и его потерю в нынешних условиях компенсировать практически невозможно. Но мы верим в наших ребят и продолжим сражаться за выход в плей-офф», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Амура» Роман Крамарь.

Потеря для коллектива Вадима Епанчинцева просто гигантская, да и для всей КХЛ она неприятная. За последние годы в лиге минимизировали приток слабых легионеров, а на Дальнем Востоке таковых и вовсе нет смысла держать. Многие россияне едут на Дальний Восток, скрипя зубами, кто-то отказывается, поэтому «Адмирал» и «Амур» с их скромными возможностями всегда последние в трансферной очереди.

Что делать в таких случаях? Правильно, искать харизматичных лидеров-иностранцев. Именно такими во Владивостоке и Хабаровске стали чешские защитники Либор Шулак и Михал Йордан. Оба, кстати, капитаны своих команд.

И если с Шулаком пока никаких проблем не наблюдается, то Йордан своим решением, безусловно, шокировал и руководство, и тренерский штаб, и всех болельщиков «Амура». Может, дело вовсе не в семье, а на Йордана надавили в Чехии? Всякое возможно.

Михал Йордан Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Хоть «тигры» и находятся на последнем месте в Восточной конференции, шансы на попадание в плей-офф по-прежнему были, а в некоторых матчах команда выглядела вполне прилично. Теперь же, после потери одного из ключевых игроков, вряд ли можно рассчитывать на попадание в первую восьмёрку.

Отметим, что всего в КХЛ на счету Михала Йордана 303 матча, в которых защитник набрал 92 очка — забросил 28 шайб и отдал 64 результативные передачи. Показатель полезности составил «+11». В КХЛ Йордан выступал за казанский «Ак Барс» и «Амур». За хабаровский клуб чешский защитник играет с сезона-2017/2018. Жаль, что карьера чеха в КХЛ оборвалась так внезапно.