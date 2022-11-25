Неожиданная потеря для КХЛ! Звёздный легионер решил вернуться на родину

В последние дни в спортивном новостном пространстве активно обсуждается тема ужесточения лимита на легионеров в КХЛ и сокращения их числа с пяти до трёх в одной команде. Идея, конечно, абсолютно абсурдная, ни к чему хорошему и полезному она не приведёт. Сильные легионеры нашей лиге нужны, пять человек в одной команде – вполне нормальная цифра, а любые искусственные места для «развития местной молодёжи» не имеют ничего общего с принципами профессиональной спортивной конкуренции. Сильная молодёжь пробьётся в состав без всяких лимитов, а вот уровень хоккея в лиге благодаря таким необдуманным нововведениям у нас однозначно снизится ещё больше (он уже снижается по разного рода причинам).
Более того, сильные и мастеровитые иностранцы, судя по последним новостям, в скором времени могут уехать сами, без искусственно придуманных правил. Конечно, непростая политическая ситуация в мире продолжается сказываться, от этого никуда не уйти. И если с североамериканскими хоккеистами в КХЛ всё более-менее спокойно, то у команд с европейцами в составе риск очень велик.
Сегодня «Чемпионату» стало известно, что чешский защитник хабаровского «Амура» Михал Йордан расторгнет контракт с клубом и вернётся в Чехию по семейным обстоятельствам. Позднее эту информацию официально подтвердили в дальневосточном клубе.
«Михал Йордан принял решение вернуться в Чехию по семейным обстоятельствам. По состоянию здоровья его супруга не может прилететь в Хабаровск вместе с детьми. В этот непростой момент Михал принял решение присоединиться к семье. В ближайшее время контракт будет расторгнут по инициативе игрока.
Мы сожалеем о сложившейся ситуации, Михал — один из ключевых игроков команды, и его потерю в нынешних условиях компенсировать практически невозможно. Но мы верим в наших ребят и продолжим сражаться за выход в плей-офф», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Амура» Роман Крамарь.
Потеря для коллектива Вадима Епанчинцева просто гигантская, да и для всей КХЛ она неприятная. За последние годы в лиге минимизировали приток слабых легионеров, а на Дальнем Востоке таковых и вовсе нет смысла держать. Многие россияне едут на Дальний Восток, скрипя зубами, кто-то отказывается, поэтому «Адмирал» и «Амур» с их скромными возможностями всегда последние в трансферной очереди.
Что делать в таких случаях? Правильно, искать харизматичных лидеров-иностранцев. Именно такими во Владивостоке и Хабаровске стали чешские защитники Либор Шулак и Михал Йордан. Оба, кстати, капитаны своих команд.
И если с Шулаком пока никаких проблем не наблюдается, то Йордан своим решением, безусловно, шокировал и руководство, и тренерский штаб, и всех болельщиков «Амура». Может, дело вовсе не в семье, а на Йордана надавили в Чехии? Всякое возможно.
Михал Йордан
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Хоть «тигры» и находятся на последнем месте в Восточной конференции, шансы на попадание в плей-офф по-прежнему были, а в некоторых матчах команда выглядела вполне прилично. Теперь же, после потери одного из ключевых игроков, вряд ли можно рассчитывать на попадание в первую восьмёрку.
Отметим, что всего в КХЛ на счету Михала Йордана 303 матча, в которых защитник набрал 92 очка — забросил 28 шайб и отдал 64 результативные передачи. Показатель полезности составил «+11». В КХЛ Йордан выступал за казанский «Ак Барс» и «Амур». За хабаровский клуб чешский защитник играет с сезона-2017/2018. Жаль, что карьера чеха в КХЛ оборвалась так внезапно.
- 25 ноября 2022
-
20:57
-
20:32
-
20:05
-
19:42
-
19:32
-
19:13
-
18:45
-
18:29
-
18:10
-
17:45
-
17:21
-
16:58
-
16:28
-
15:40
-
15:20
-
14:53
-
14:44
-
14:15
-
14:09
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:19
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:02
-
10:48
-
10:35
-
10:15
-
10:06
-
09:46
-
09:14
-
08:45