Морозов рассказал, как может измениться формат плей-офф КХЛ. Вопрос вынесен на голосование

Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов рассказал, как может измениться формат плей-офф лиги.
«Сегодня вынесли на обсуждение изменение формата плей-офф. На следующей неделе запустим голосование по клубам. Идея вкратце такова: первый раунд играется внутри конференций, во втором раунде образуется две группы А и Б, в одну попадают команды Запад-1, Восток-4, Запад-3, Восток-2, в другую – Восток-1, Запад-2, Восток-3, Запад-4, и дальше уже из этих групп выходят победители в третий раунд. В третьем раунде могут оказаться и четыре команды Востока, и четыре команды Запада. Кто-то из клубов поддержал, кто-то не решился высказаться, поэтому мы хотим собрать мнение каждого, а затем уже выносить на совет директоров», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 9 декабря 2022
-
17:46
-
17:38
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
16:57
-
16:24
-
15:54
-
15:30
-
15:20
-
14:55
-
14:55
-
14:09
-
14:05
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:28
-
12:03
-
11:25
-
11:15
-
11:04
-
10:51
-
10:25
-
10:02
-
09:21
-
09:00
-
08:46
-
07:41
-
07:35
-
07:25