Морозов рассказал, как может измениться формат плей-офф КХЛ. Вопрос вынесен на голосование

Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов рассказал, как может измениться формат плей-офф лиги.

«Сегодня вынесли на обсуждение изменение формата плей-офф. На следующей неделе запустим голосование по клубам. Идея вкратце такова: первый раунд играется внутри конференций, во втором раунде образуется две группы А и Б, в одну попадают команды Запад-1, Восток-4, Запад-3, Восток-2, в другую – Восток-1, Запад-2, Восток-3, Запад-4, и дальше уже из этих групп выходят победители в третий раунд. В третьем раунде могут оказаться и четыре команды Востока, и четыре команды Запада. Кто-то из клубов поддержал, кто-то не решился высказаться, поэтому мы хотим собрать мнение каждого, а затем уже выносить на совет директоров», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.