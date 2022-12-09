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Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с легендой НХЛ Хенриком Лундквистом

Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с легендой НХЛ Хенриком Лундквистом
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об игре против шведской легенды НХЛ, бывшего голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» и «столичных» Хенрика Лундквиста.

«У нас есть видео с предыдущих матчей — как мы играли друг против друга, все голы, как мы забили, какую позицию он занимал. Но, когда ты выходишь на лёд, всё время ситуации разные. Ты думаешь, что будешь бросать верхом, а потом бьёшь низко — а он спасает», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Кроме того, российский нападающий заявил, что у него с Лундквистом все эти годы была «битва друг против друга, потому что Хенрик был одним из лучших».

Напомним, шведскому голкиперу пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

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