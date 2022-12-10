Ассист Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Миннесоту». У Капризова — голевая

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Дерек Райан, Коннор Макдэвид, Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль, а также Дарнелл Нурс (в пустые ворота). Российский нападающий Клим Костин отметился результативной передачей.
У гостей забивали Йоэль Эрикссон Эк и Матс Цуккарелло. Ассистом отметился российский форвард Кирилл Капризов. Он продлил свою личную рекордную результативную серию до 14 матчей.
Теперь на счету Капризова 17 голов и 17 результативных передач в 25 матчах нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В предыдущей встрече с «Калгари» Капризов отметился заброшенной шайбой.
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