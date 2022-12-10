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Ассист Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Миннесоту». У Капризова — голевая

Ассист Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Миннесоту». У Капризова — голевая
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Дерек Райан, Коннор Макдэвид, Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль, а также Дарнелл Нурс (в пустые ворота). Российский нападающий Клим Костин отметился результативной передачей.

У гостей забивали Йоэль Эрикссон Эк и Матс Цуккарелло. Ассистом отметился российский форвард Кирилл Капризов. Он продлил свою личную рекордную результативную серию до 14 матчей.

Теперь на счету Капризова 17 голов и 17 результативных передач в 25 матчах нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В предыдущей встрече с «Калгари» Капризов отметился заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Райан (Шор, Костин) – 02:45 (5x5)   2:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бэрри) – 08:59 (5x4)   2:1 Эрикссон Эк – 11:24 (5x5)   2:2 Цуккарелло (Капризов, Сперджен) – 26:22 (5x4)   3:2 Ямамото (Нурс, Сеси) – 32:54 (5x5)   4:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 43:43 (5x4)   5:2 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Хайман) – 59:51 (en)
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