Ассист Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Миннесоту». У Капризова — голевая

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Дерек Райан, Коннор Макдэвид, Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль, а также Дарнелл Нурс (в пустые ворота). Российский нападающий Клим Костин отметился результативной передачей.

У гостей забивали Йоэль Эрикссон Эк и Матс Цуккарелло. Ассистом отметился российский форвард Кирилл Капризов. Он продлил свою личную рекордную результативную серию до 14 матчей.

Теперь на счету Капризова 17 голов и 17 результативных передач в 25 матчах нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В предыдущей встрече с «Калгари» Капризов отметился заброшенной шайбой.