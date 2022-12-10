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Овечкин исполнил суперфинт в матче с «Сиэтлом». Видео

Овечкин исполнил суперфинт в матче с «Сиэтлом». Видео
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В середине третьего периода российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин исполнил шикарный финт и отдал отличную передачу партнёру по команде Эрику Густафссону. Россиянин обыграл защитника «Сиэтла», проведя шайбу у себя между ног, и отдал потенциально голевую передачу, но Густафссон не смог переиграть вратаря «Сиэтла».

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В прошедшем матче Овечкин отметился голом в пустые ворота, который стал для него 500-м при игре в равных составах. По этому показателю россиянин вышел на четвёртое место.

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