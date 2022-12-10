Результативные передачи Барабанова и Свечникова помогли «Сан-Хосе» разгромить «Анахайм»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Разгромную победу одержали гости со счётом 6:1.
Российский нападающий «акул» Александр Барабанов отметился двумя результативными передачами. Другой россиянин Евгений Свечников так же отдал результативный пас. Двумя очками отметились Эрик Карлссон, Тимо Майер, Томаш Гертл и Мэтт Беннинг.
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Филадельфией Флайерз». В упорном противостоянии победу в овертайме одержали хозяева.
Победный гол на счету Джонатана Маршессо. Отметим, что за весь матч хозяева не получили ни одного удаления.
В другом матче на «Маллет-Арене» между «Аризоной Койотс» и «Бостон Брюинз» победу одержали хозяева со счётом 4:3. Отметим, что победный гол был забит за 14 секунд до конца третьего периода при равном счёте. Героем матча стал голкипер «Аризоны» Карел Веймелка, отразивший 43 броска. Дубль на счету Лоусона Круза.
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