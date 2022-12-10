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Результативные передачи Барабанова и Свечникова помогли «Сан-Хосе» разгромить «Анахайм»

Результативные передачи Барабанова и Свечникова помогли «Сан-Хосе» разгромить «Анахайм»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Разгромную победу одержали гости со счётом 6:1.

Российский нападающий «акул» Александр Барабанов отметился двумя результативными передачами. Другой россиянин Евгений Свечников так же отдал результативный пас. Двумя очками отметились Эрик Карлссон, Тимо Майер, Томаш Гертл и Мэтт Беннинг.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Майер (Карлссон, Гертл) – 10:18 (5x5)   0:2 Харрингтон (Лабанк, Майер) – 26:19 (5x5)   0:3 Карлссон (Барабанов) – 27:53 (5x4)   0:4 Штурм (Беннинг) – 28:01 (5x5)   1:4 Зеграс (Фаулер, Куликов) – 29:37 (5x5)   1:5 Бонино (Беннинг) – 56:18 (en)   1:6 Лоренц (Свечников, Барабанов) – 56:43 (5x5)

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Филадельфией Флайерз». В упорном противостоянии победу в овертайме одержали хозяева.

Победный гол на счету Джонатана Маршессо. Отметим, что за весь матч хозяева не получили ни одного удаления.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Каррье – 11:45 (5x5)   1:1 Лотон – 21:48 (5x5)   2:1 Маршессо – 63:21 (3x3)

В другом матче на «Маллет-Арене» между «Аризоной Койотс» и «Бостон Брюинз» победу одержали хозяева со счётом 4:3. Отметим, что победный гол был забит за 14 секунд до конца третьего периода при равном счёте. Героем матча стал голкипер «Аризоны» Карел Веймелка, отразивший 43 броска. Дубль на счету Лоусона Круза.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Браун (Маччелли, Круз) – 00:23 (5x5)   1:1 Пастрняк (Макэвой) – 04:52 (5x4)   1:2 Койл (Дебраск) – 27:48 (5x5)   2:2 Круз (Гостисбер, Чикран) – 30:40 (5x5)   3:2 Шмальц (Келлер, Гостисбер) – 40:53 (5x5)   3:3 Фолиньо (Крейчи, Линдхольм) – 54:31 (5x4)   4:3 Круз (Маччелли) – 59:46 (5x5)
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