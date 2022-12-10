Канадец из «Сибири» рассказал, как выиграл конкурс на сильнейший бросок в Матче звёзд КХЛ

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи поделился эмоциями от победы в конкурсе на самый сильный бросок Фонбет Матча звёзд КХЛ. Канадец бросил шайбу со скоростью 165,63 км в час.

«Мои ощущения? О, просто великолепно. Атмосфера потрясающая. Мы отлично повеселились, парни насладились, получили удовольствие от того, что собрались вместе. Здорово увидеть всех. Превосходный опыт для каждого из нас.



Конкурс на силу броска? До этого я никогда в жизни не участвовал в таком конкурсе. Немного нервничал, но всё прошло здорово. Мне очень понравилось», — передаёт слова Мёрфи корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.