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Алтыбармакян рассказал, сколько стоила его клюшка в виде шашлыка на Матче звёзд КХЛ

Алтыбармакян рассказал, сколько стоила его клюшка в виде шашлыка на Матче звёзд КХЛ
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Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян рассказал, что придумал идею с клюшкой-шашлыком вместе с пресс-службой сочинского клуба.

«Сколько стоила такая клюшка? О, на самом деле цена там приличная. Спасибо. Не знаю сколько, но сказали, что отдали немало. Что будет дальше с ней? Не знаю, может быть, разыграем. Килограммов пять весила, наверное — надо было руки размять, чтобы поднять.

Моя ли идея? Нет, мы разработали вместе с пресс-службой сочинской. Я так понял, что здесь надо привезти ещё шашлыка, чтобы попробовали и проголосовали больше», — передаёт слова Алтыбармакяна корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В конкурсе на самый эффектный буллит нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян исполнил бросок в плаще, имитирующем лаваш. Клюшка представляла собой большой шампур с насаженными кусочками шашлыка.

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