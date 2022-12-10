На матче НХЛ подрались болельщики «Аризоны» и «Бостона». Полицейский прыгнул в толпу

На стадионе «Маллетт-Арена» в городе Темпе, США завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Аризона Койотс» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) одержали хозяева.
Во время матча на трибуне произошла драка между болельщиками «Аризоны» и «Бостона». Разнимать драку пришлось полицейским и один из них прыгнул в толпу дерущихся.
Эта победа стала для «Аризоны» первой за семь прошедших матчей. С 20 набранными очками «койоты» расположились на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» с 43 очками после 26 сыгранных матчей продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
В следующем матче «Аризона» примет «Филадельфию», «Бостон» сыграет в гостях с «Вегасом».
- 10 декабря 2022
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