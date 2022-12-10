Защитник «Оттавы» Шабо нечаянно ударил клюшкой своего одноклубника на скамейке запасных
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В Национальной хоккейной лиге продолжается матч в рамках регулярного сезона, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает на своём льду «Оттаву Сенаторз». Идёт второй период, счёт не открыт.
В начале второго периода на скамейке запасных «Оттавы» защитник клуба из Канады Тома Шабо в расстроенных чувствах ударил по стеклу клюшкой, но попал по голове своему одноклубнику канадцу Трэвису Хэмонику.
«Оттава» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провела 26 матчей, в которых одержала 10 побед при 16 поражениях. «Сенаторз» набрали 22 очка и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч клуб из столицы Канады проведёт дома с «Анахаймом» утром 13 декабря (3:30 мск).
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