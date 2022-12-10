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Защитник «Оттавы» Шабо нечаянно ударил клюшкой своего одноклубника на скамейке запасных

Защитник «Оттавы» Шабо нечаянно ударил клюшкой своего одноклубника на скамейке запасных
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В Национальной хоккейной лиге продолжается матч в рамках регулярного сезона, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает на своём льду «Оттаву Сенаторз». Идёт второй период, счёт не открыт.

В начале второго периода на скамейке запасных «Оттавы» защитник клуба из Канады Тома Шабо в расстроенных чувствах ударил по стеклу клюшкой, но попал по голове своему одноклубнику канадцу Трэвису Хэмонику.

ВИДЕО

«Оттава» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провела 26 матчей, в которых одержала 10 побед при 16 поражениях. «Сенаторз» набрали 22 очка и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч клуб из столицы Канады проведёт дома с «Анахаймом» утром 13 декабря (3:30 мск).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 21:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3-й период
1 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Тренин (Янковски, Жанно) – 36:57 (5x5)   1:1 Жиру (Брассар, Пинто) – 39:51 (5x4)   1:2 Дебринкэт (Пинто, Штюцле) – 43:55 (5x5)   1:3 Батерсон – 49:15 (5x4)
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