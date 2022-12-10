Яков Тренин открыл счёт в матче с «Оттавой». Форвард «Нэшвилла» забил впервые с 21 октября

В Национальной хоккейной лиге продолжается матч в рамках регулярного сезона, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает на своём льду «Оттаву Сенаторз». Идёт второй период, счёт 1:1.
На 17-й минуте второго периода счёт в матче открыл российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин с передач Марка Янковски и Таннера Жанно.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Этот гол стал для 25-летнего хоккеиста вторым в текущем сезоне НХЛ и первым с 21 октября 2022 года (в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:5)).
До этой игры в 19 встречах Тренин забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Следующий матч в рамках регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» проведёт в гостях с «Сент-Луис Блюз» 13 декабря (4:00 мск).
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