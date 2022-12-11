Гол Сергачёва с передачи Наместникова принёс «Тампе» победу над «Флоридой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 9-й минуте матча Пэт Марун открыл счёт в матче. На 27-й минуте Зак Далле сравнял счёт. На 44-й минуте вновь вперёд хозяев вывел Брейден Пойнт с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Через четыре минуты российский защитник Михаил Сергачёв с передачи другого российского форварда Владислава Наместникова увеличил преимущество хозяев. А итоговый счёт на табло установил Стивен Стэмкос на 57-й минуте.
В обеих командах в стартовом составе играли российские голкиперы. Андрей Василевский из «Тампы» совершил 24 сейва. А Сергей Бобровский сумел отразить 34 броска по своим воротам.
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