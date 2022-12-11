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Гол Сергачёва с передачи Наместникова принёс «Тампе» победу над «Флоридой»

Гол Сергачёва с передачи Наместникова принёс «Тампе» победу над «Флоридой»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 9-й минуте матча Пэт Марун открыл счёт в матче. На 27-й минуте Зак Далле сравнял счёт. На 44-й минуте вновь вперёд хозяев вывел Брейден Пойнт с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Через четыре минуты российский защитник Михаил Сергачёв с передачи другого российского форварда Владислава Наместникова увеличил преимущество хозяев. А итоговый счёт на табло установил Стивен Стэмкос на 57-й минуте.

В обеих командах в стартовом составе играли российские голкиперы. Андрей Василевский из «Тампы» совершил 24 сейва. А Сергей Бобровский сумел отразить 34 броска по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2022, воскресенье. 00:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Марун (Чирелли, Фут) – 08:40 (5x5)   1:1 Далпе (Махура, Стаал) – 26:02 (5x5)   2:1 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 43:03 (5x5)   3:1 Сергачёв (Фут, Наместников) – 47:22 (5x5)   4:1 Стэмкос (Киллорн, Пол) – 56:45 (5x5)
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