Андрей Василевский – первая звезда матча «Тампа» – «Флорида»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



Первой звездой матча был признан Андрей Василевский, который совершил 24 сейва. Вторым же стал Брейден Пойнт, который забросил одну шайбу. Третье место у Кэл Фут. У него дубль из голевых передач.



На 9-й минуте матча Пэт Марун открыл счёт в матче. На 27-й минуте Зак Далле сравнял счёт. На 44-й минуте вновь вперёд хозяев вывел Брейден Пойнт с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Через четыре минуты российский защитник Михаил Сергачёв с передачи другого российского форварда Владислава Наместникова увеличил преимущество хозяев. А итоговый счёт на табло установил Стивен Стэмкос на 57-й минуте.

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