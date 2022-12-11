Летанг провёл больше 22 минут на льду, спустя две недели после перенесённого инсульта

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг провёл на льду 22 минуты и 14 секунд, отметился семью силовыми приёмами, заблокировал три броска соперника и заработал две штрафные минуты. 35-летний канадец две недели назад перенёс второй инсульт в карьере.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Летанг принял участие в 22 матчах, в которых набрал 12 (1+11) очков.



Крис является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Он выигрывал золотые медали в составе сборной Канады на молодёжных чемпионатах мира в 2006 и 2007 годах.