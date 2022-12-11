Летанг провёл больше 22 минут на льду, спустя две недели после перенесённого инсульта

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг провёл на льду 22 минуты и 14 секунд, отметился семью силовыми приёмами, заблокировал три броска соперника и заработал две штрафные минуты. 35-летний канадец две недели назад перенёс второй инсульт в карьере.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Летанг принял участие в 22 матчах, в которых набрал 12 (1+11) очков.
Крис является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Он выигрывал золотые медали в составе сборной Канады на молодёжных чемпионатах мира в 2006 и 2007 годах.
- 11 декабря 2022
-
09:56
-
09:51
-
09:16
-
08:47
-
08:35
-
06:21
-
06:13
-
05:37
-
03:59
-
03:06
-
02:45
-
00:47
-
00:24
- 10 декабря 2022
-
23:16
-
23:04
-
22:52
-
22:34
-
22:01
-
21:40
-
21:02
-
20:52
-
20:35
-
20:03
-
19:46
-
19:12
-
18:41
-
18:22
-
18:07
-
17:29
-
17:20
-
17:04
-
16:51
-
16:37
-
16:23
-
16:13