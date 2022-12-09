Крис Летанг рассказал о реакции жены и детей на его инсульт

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг рассказал о реакции семьи на его инсульт.

«Всем было страшно, если честно. Моим детям всё равно, хоккеист я или нет. Им важен папа. То же самое и с моей женой. Она знает, что в этом мире есть гораздо больше, чем хоккей. Это было тяжело, но мы прошли через это».

Мой врач? У нас есть чёткое понимание, что мы потратим столько времени, сколько нам потребуется, и проведём все возможные исследования, чтобы убедиться, что мне безопасно играть», — приводит слова Летанга журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 30 ноября хоккеист перенёс второй инсульт в своей жизни. Первый случай был зафиксирован 9 февраля 2014 года. Тогда врачи разрешили Летангу продолжить карьеру, принимая препараты, разжижающие кровь. Летом 35-летний защитник подписал новый шестилетний контракт с клубом на $ 36,6 млн.