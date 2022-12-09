Крис Летанг рассказал о реакции жены и детей на его инсульт

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг рассказал о реакции семьи на его инсульт.
«Всем было страшно, если честно. Моим детям всё равно, хоккеист я или нет. Им важен папа. То же самое и с моей женой. Она знает, что в этом мире есть гораздо больше, чем хоккей. Это было тяжело, но мы прошли через это».
Мой врач? У нас есть чёткое понимание, что мы потратим столько времени, сколько нам потребуется, и проведём все возможные исследования, чтобы убедиться, что мне безопасно играть», — приводит слова Летанга журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 30 ноября хоккеист перенёс второй инсульт в своей жизни. Первый случай был зафиксирован 9 февраля 2014 года. Тогда врачи разрешили Летангу продолжить карьеру, принимая препараты, разжижающие кровь. Летом 35-летний защитник подписал новый шестилетний контракт с клубом на $ 36,6 млн.
- 9 декабря 2022
-
21:57
-
21:25
-
20:55
-
20:21
-
19:59
-
19:24
-
18:58
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:38
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
16:57
-
16:24
-
15:54
-
15:30
-
15:20
-
14:55
-
14:55
-
14:09
-
14:05
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:28