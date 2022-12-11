Защитник «Каролины»: Кочетков — атлетичный вратарь, который совершает большие сейвы

Защитник «Каролины Харрикейнз» Брэди Шей выразил свой восторг игрой российского вратаря «ураганов» Петра Кочеткова в матче с «Айлендерс» (3:0). Россиянин оформил шат-аут и был признан второй звездой встречи.
«Мы уверены во всех наших вратарях, но, очевидно, Кучи сегодня был в ударе. Он атлетичный вратарь и парень, который совершает большие сейвы. Сегодня он был великолепен, и, надеюсь, он продолжит в том же духе», — цитирует защитника пресс-служба «Каролины».
В текущем сезоне Кочетков принял участие в 11 матчах, в которых одержал шесть побед и продемонстрировал процент отражённых бросков 91,8%. Россиянин оформил свой второй сухой матч в текущем сезоне-2022/2023 НХЛ. Всего за карьеру в лиге 23-летний вратарь провёл 14 матчей, в которых одержал девять побед.
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