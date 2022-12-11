Дивизион Тарасова обыграл в Матче звёзд КХЛ за третье место дивизион Чернышёва
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ. В матче за третье место победу одержала команда дивизиона Тарасова. Основное время закончилось вничью 10:10, в серии буллитов победный бросок на счету Ивана Демидова.
Шайбы за дивизион Чернышёва забрасывали дважды Тревор Мёрфи, Либор Шулак и Сергей Толчинский. По одному голу у Владимира Конова, Александра Хмелевски, Александра Шарова и Джереми Бракко.
За дивизион Тарасова хет-триками отметились Максим Шалунов и Иван Демидов. По одному голу забивали Брэндон Ип, Робин Пресс, Виталий Пинчук и Дмитрий Рашевский.
Фонбет КХЛ - Матч Звёзд. За 3-е место
11 декабря 2022, воскресенье. 13:15 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
10 : 11
Б
Дивизион Тарасова
1:0 Толчинский – 00:16 (3x3) 1:1 Шалунов (Пинчук, Нестеров) – 01:00 (3x3) 1:2 Пинчук (Нестеров) – 01:37 (3x3) 2:2 Шулак (Шаров) – 02:17 (3x3) 3:2 Мёрфи (Толчинский) – 04:21 (3x3) 4:2 Бракко (Конов) – 04:55 (3x3) 5:2 Шулак (Шаров) – 05:54 (3x3) 6:2 Мёрфи (Бракко, Конов) – 08:02 (3x3) 6:3 Шалунов – 08:32 (3x3) 6:4 Демидов (Миронов) – 09:17 (3x3) 7:4 Хмелевски (Шаров) – 10:42 (3x3) 7:5 Демидов (Рашевский, Миронов) – 12:52 (3x3) 7:6 Рашевский – 13:12 (3x3) 7:7 Ип – 13:48 (3x3) 7:8 Пресс – 13:55 (3x3) 8:8 Толчинский – 14:41 (3x3) 8:9 Шалунов (Миронов) – 15:30 (3x3) 9:9 Шаров – 16:26 (en) 10:9 Конов (Бракко, Мёрфи) – 19:03 (3x3) 10:10 Демидов (Миронов, Рашевский) – 19:14 (3x3) 10:11 Демидов – 20:00 (ПБ)
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