Дивизион Тарасова обыграл в Матче звёзд КХЛ за третье место дивизион Чернышёва

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ. В матче за третье место победу одержала команда дивизиона Тарасова. Основное время закончилось вничью 10:10, в серии буллитов победный бросок на счету Ивана Демидова.

Шайбы за дивизион Чернышёва забрасывали дважды Тревор Мёрфи, Либор Шулак и Сергей Толчинский. По одному голу у Владимира Конова, Александра Хмелевски, Александра Шарова и Джереми Бракко.

За дивизион Тарасова хет-триками отметились Максим Шалунов и Иван Демидов. По одному голу забивали Брэндон Ип, Робин Пресс, Виталий Пинчук и Дмитрий Рашевский.