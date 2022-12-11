Лавиолетт: в матче с «Виннипегом» вы увидите новый «Вашингтон»
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт в преддверии матча с «Виннипег Джетс» (в ночь на 12 декабря в 3:00 мск) ответил на вопрос, изменилось ли что-то в игре «столичных» с того момента, как в клубе работал помощник тренера Скотт Арниэль, который сейчас работает в канадской команде.
«Есть ли у бывшего помощника «Кэпиталз» и нынешнего ассистента тренера «Джетс» Арниэля внутренняя книга о «Кэпиталз»? Вероятно. Поэтому мы изменили всю систему. Нет ни одной вещи, которую мы делали в течение последнего месяца, которую вы увидите сегодня вечером», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Гуллити в своём «твиттере».
«Вашингтон» набрал 30 очков после 29 матчей и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Новость по теме«Вашингтон» вызвал двух защитников из АХЛ
Комментарии
- 11 декабря 2022
-
21:24
-
21:07
-
20:51
-
20:33
-
20:10
-
19:48
-
19:36
-
19:09
-
18:47
-
18:31
-
18:23
-
18:04
-
17:33
-
17:23
-
17:03
-
16:52
-
16:37
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:09
-
15:45
-
15:37
-
15:12
-
14:46
-
14:37
-
14:30
-
14:19
-
13:56
-
13:16
-
12:58
-
12:29
-
11:35
-
10:53
-
10:32
Партнерский контент