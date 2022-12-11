Лавиолетт: в матче с «Виннипегом» вы увидите новый «Вашингтон»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт в преддверии матча с «Виннипег Джетс» (в ночь на 12 декабря в 3:00 мск) ответил на вопрос, изменилось ли что-то в игре «столичных» с того момента, как в клубе работал помощник тренера Скотт Арниэль, который сейчас работает в канадской команде.

«Есть ли у бывшего помощника «Кэпиталз» и нынешнего ассистента тренера «Джетс» Арниэля внутренняя книга о «Кэпиталз»? Вероятно. Поэтому мы изменили всю систему. Нет ни одной вещи, которую мы делали в течение последнего месяца, которую вы увидите сегодня вечером», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Гуллити в своём «твиттере».

«Вашингтон» набрал 30 очков после 29 матчей и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.