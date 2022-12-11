«Нэшвилл» выставил экс-игрока «Йокерита» на драфт отказов

«Нэшвилл Предаторз» выставил Ээли Толванена на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».

В текущем сезоне НХЛ Толванен набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «- 2», сыграв 13 матчей. Среднее игровое время – 12:49. Всего в НХЛ Ээли записал на свой счёт 51 (25+26) балл в 135 играх.Толванен был выбран «хищниками» на драфте НХЛ в первом раунде под общим 30-м номером.

У 23-летнего финна есть опыт игры в Континентальной хоккейной лиге. Хоккеист провёл два сезона за «Йокерит». В 85 матчах игрок забросил 30 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 56 очков.

«Нэшвилл» следующий матч проведёт в гостях с «Сент-Луис Блюз» в ночь на 13 декабря в 4:00 мск.