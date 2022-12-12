«Сиэтл» обыграл «Флориду» в матче НХЛ

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» «Флорида Пантерз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Счёт в матче был открыт уже на второй минуте — отличился Мэтти Бенирс, выведя «Сиэтл» вперёд. На 28-й минуте усилиями Эрика Стаала «Флориде» удалось сравнять счёт, однако уже через полторы минуты «Кракен» снова вышел вперёд — отличился Андре Бураковски.



На 48-й минуте Джордан Эберле удвоил преимущество «Сиэтла», а на 56-й минуте в ворота «Флориды» залетела четвёртая шайба в исполнении Даниэля Спронга. За три минуты до конца встречи Янни Гурд забросил пятый гол «Кракена» в пустые ворота. За полторы минуты до конца матча усилиями Криса Тирни «Флорида» сократила отставание в счёте, однако на большее «Пантерз» не хватило времени.