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«Сиэтл» обыграл «Флориду» в матче НХЛ

«Сиэтл» обыграл «Флориду» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» «Флорида Пантерз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте — отличился Мэтти Бенирс, выведя «Сиэтл» вперёд. На 28-й минуте усилиями Эрика Стаала «Флориде» удалось сравнять счёт, однако уже через полторы минуты «Кракен» снова вышел вперёд — отличился Андре Бураковски.

На 48-й минуте Джордан Эберле удвоил преимущество «Сиэтла», а на 56-й минуте в ворота «Флориды» залетела четвёртая шайба в исполнении Даниэля Спронга. За три минуты до конца встречи Янни Гурд забросил пятый гол «Кракена» в пустые ворота. За полторы минуты до конца матча усилиями Криса Тирни «Флорида» сократила отставание в счёте, однако на большее «Пантерз» не хватило времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2022, понедельник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Бенирс (Макканн) – 01:04 (5x5)   1:1 Стаал (Уайт, Казинс) – 27:34 (5x5)   1:2 Бураковски (Гурд, Бьёркстранд) – 29:05 (5x5)   1:3 Эберле (Борген, Бенирс) – 47:15 (5x5)   1:4 Спронг (Веннберг, Бураковски) – 55:09 (5x4)   1:5 Гурд (Танев, Ларссон) – 57:22 (en)   2:5 Тирни (Кирстед) – 58:43 (5x5)
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