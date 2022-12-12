Кузнецов в меньшинстве в падении помог Юханссону заработать буллит. Швед его реализовал

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде добился победы над «Виннипегом» (5:2).

Матч запомнился прекрасным выступлением российского форварда «Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который забросил шайбу в большинстве, а также отметился сверхпродуктивной игрой перед тем, как «столичные» забросили третью шайбу.

В середине второго периода при игре в меньшинстве Кузнецов выбил шайбу у Джоша Моррисси на синей линии, после чего в падении протолкнул её на Маркуса Юханссона, который убежал один на один с Коннором Хеллебайком и заработал буллит, который впоследствии реализовал.

У Кузнецова 22 (4+18) очка в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» набрал 32 очка и находится на шестом месте в Столичном дивизионе.