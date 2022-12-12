«Иногда в голову приходят такие идеи». Кузнецов — о заработанном буллите для Юханссона
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою игру в эпизоде перед тем, как его команда забросила свою третью шайбу в матче с «Виннипегом» (5:2) этой ночью.
В середине второго периода при игре в меньшинстве Кузнецов выбил шайбу у Джоша Моррисси на синей линии, после чего в падении протолкнул её на Маркуса Юханссона, который убежал один на один с Коннором Хеллебайком и заработал буллит, который впоследствии реализовал.
«Видел, что Юханссон бежит со мной, и мне пришло в голову, что надо добраться до шайбы. Чувствовал, что защитник не видит, что Юханссон на скорости едет сзади. Иногда в голову приходят такие идеи, рад, что всё так хорошо получилось», — приводят слова Кузнецова соцсети «Вашингтона».
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