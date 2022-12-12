Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Иногда в голову приходят такие идеи». Кузнецов — о заработанном буллите для Юханссона

«Иногда в голову приходят такие идеи». Кузнецов — о заработанном буллите для Юханссона
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою игру в эпизоде перед тем, как его команда забросила свою третью шайбу в матче с «Виннипегом» (5:2) этой ночью.

В середине второго периода при игре в меньшинстве Кузнецов выбил шайбу у Джоша Моррисси на синей линии, после чего в падении протолкнул её на Маркуса Юханссона, который убежал один на один с Коннором Хеллебайком и заработал буллит, который впоследствии реализовал.

«Видел, что Юханссон бежит со мной, и мне пришло в голову, что надо добраться до шайбы. Чувствовал, что защитник не видит, что Юханссон на скорости едет сзади. Иногда в голову приходят такие идеи, рад, что всё так хорошо получилось», — приводят слова Кузнецова соцсети «Вашингтона».

Новость по теме
Кузнецов в меньшинстве в падении помог Юханссону заработать буллит. Швед его реализовал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022