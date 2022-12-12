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Кузнецов — о голе: знал, что соперники пойдут на здоровяка и мне надо открыться

Кузнецов — о голе: знал, что соперники пойдут на здоровяка и мне надо открыться
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою шайбу в большинстве «пять на три» в матче с «Виннипег Джетс» (5:2), который прошёл сегодня ночью.

«Как удалось «потеряться» в большинстве? Нам говорят, что надо закрывать вратаря. Увидел, что Карлсон получил шайбу, и знал, что два соперника наверняка пойдут на здоровяка (Карлсона. — Прим. «Чемпионата»), так что мне надо открыться у ворот. Знал, что Джонни отдаст мне пас.

Что говорили в тайм-ауте? Если честно, я ничего не слышал. Обычные вещи, судя по тому, что мне удалось расслышать, не буду их раскрывать. Но ничего плохого не говорили, только положительное. Думаю, этот тайм-аут изменил ход игры», — приводят слова Кузнецова соцсети «Вашингтона».

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