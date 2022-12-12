Такого в карьере Овечкина ещё не было! Снова забил в пустые и повторил рекорд НХЛ

«Вашингтон» отправился на двухматчевый выезд с хорошими новостями. Впервые в этом сезоне с командой поехали сидящие на травме Никлас Бекстрём и Том Уилсон, а Дмитрий Орлов, пропустивший из-за повреждения больше месяца, вернулся в состав, занял место в первой паре обороны с Джоном Карлсоном и сыграл 21 с половиной минуты.

Александр Овечкин семимильными шагами приближается к большому юбилею в 800 шайб, и к этому, естественно, приковано самое пристальное внимание. «Забить 800 голов – это здорово. Это удавалось только двум игрокам, будет здорово стать третьим. У команды всё хорошо, мы продолжаем набирать очки, а это самое важное. Здорово, что Бекстрём и Уилсон поехали на выезд, нам их сильно не хватает. Они – большая часть команды как на льду, так и за его пределами», — рассказал Ови перед матчем.

«Вашингтон» мощно провёл второй период, за который забросил четыре шайбы и обеспечил себе результат. Счёт открыл Тревор Ван Римсдайк, затем Евгений Кузнецов красиво реализовал большинство. Игроки «Виннипега» забыли его на пятачке и даже не смотрели в его сторону, и россиянин разобрался с Хеллебайком, положив с неудобной под перекладину.

«Как удалось «потеряться» в большинстве? Нам говорят, что надо закрывать вратаря. Увидел, что Карлсон получил шайбу и знал, что два соперника наверняка пойдут на здоровяка, так что мне надо открыться у ворот. Знал, что Джонни отдаст мне пас», — отметил Кузнецов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре «Вашингтон» остался на четыре минуты в меньшинстве и у «Джетс» появился отличный шанс вернуться в игру, но великолепные действия Кузнецова подарили гостям буллит. Евгений сначала отобрал шайбу в своей зоне, а затем сам рванул к ней и в падении отправил на рандеву с вратарём Маркуса Юханссона. С игры швед не забил, но буллит исполнил! «У меня в арсенале не так много финтов, так что рад, что получилось забить», — пошутил Юханссон после игры.

«Видел, что Юханссон бежит со мной, и мне пришло в голову, что надо добраться до шайбы. Чувствовал, что защитник не видит, что Юханссон на скорости едет сзади. Иногда в голову приходят такие идеи, рад, что всё так хорошо получилось», — рассказал Кузнецов.

ВИДЕО.

Под конец периода Ларс Эллер довёл счёт до 4:0 и всё в этом матче, по ощущениям, было решено. Но не так быстро – в начале третьего периода «Виннипег» забросил две быстрые шайбы, и Питеру Лавиолетту пришлось брать тайм-аут, чтобы успокоить команду и вернуть её на рабочие рельсы.

Это сработало – больше «Вашингтон» не пропустил. А голы «Виннипега» в итоге подготовили почву для того, что все с нетерпением ждали – очередного гола Овечкина в пустые ворота. Когда Хеллебайк убежал на скамейку, Ови принялся за дело. С первой попытки промазал, зато на второй попал в яблочко. У него уже четыре подряд шайбы в пустые в трёх последних матчах, до рекорда Уэйна Гретцки осталось всего лишь три шайбы! «Должно быть, это какой-то рекорд. Четыре гола в трёх матчах? Что ж, это работает», — отметил Юханссон.

Это действительно рекорд НХЛ — Ови стал четвёртым игроком в истории, забросившим четыре шайбы подряд в пустые ворота. До него это достижение покорялось Густаву Нюквисту, Владиславу Наместникову и Джейку Гюнцелю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гол номер 797 в карьере, гонка продолжается, до Горди Хоу теперь четыре гола. А по совокупным голам в регулярке и плей-офф Ови с Мистером Хоккей уже сравнялся – у обоих по 869 шайб. Они делят второе место в истории НХЛ, первое, конечно, принадлежит Гретцки (1016 голов).