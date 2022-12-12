Защитник «Виннипега» — об Овечкине: он забил в пустые ворота, но нам удалось сдержать его

Защитник «Виннипега» Нил Пионк прокомментировал действия своей команды против капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ минувшей ночью.

Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 5:2.

«Большую часть матча, я думаю, у нас получалось не давать ему шансов. Он забил в пустые ворота, но нам удалось сдержать его. Он всегда стремится использовать свои моменты, всегда нацелен на бросок», — приводит слова Пионка официальный сайт НХЛ.

Напомним, это уже четвёртая шайба Овечкина подряд в пустые ворота в трёх последних матчах. Россиянин повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который до него принадлежал трём хоккеистам: Джейку Гюнцелю (сезон-2022/2023), Владиславу Наместникову (2020/2021) и Густаву Нюквисту (2019/2020).