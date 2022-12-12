Стал известен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

Стал известен окончательный состав сборной Беларуси для участия в Кубке Первого канала, который пройдёт с 15 по 18 декабря в Москве.

В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

Вратари:

Алексей Колосов («Динамо» Мн)

Алексей Снытко («Динамо» Мн)

Максим Городецкий (ХК «Брест»)

Защитники:

Кирилл Готовец («Динамо» М)

Сергей Сапего («Динамо» Мн)

Дмитрий Дерябин («Динамо» Мн)

Владислав Ерёменко («Металлург» Мг)

Павел Денисов («Северсталь»)

Павел Воронов («Металлург» Нк)

Тимофей Ковгореня («Динамо-Шинник»)

Константин Волочко («Динамо-Шинник»)

Олег Пожиган («Шахтёр»)

Нападающие:

Владимир Алистров («Динамо» Мн)

Виталий Пинчук («Динамо» Мн)

Вадим Мороз («Динамо» Мн)

Никита Пышкайло («Динамо» Мн)

Роман Горбунов («Динамо» Мн)

Валентин Демченко («Динамо» Мн)

Егор Игнатенко («Динамо» Мн)

Шейн Принс («Спартак»)

Владислав Кодола («Динамо» М)

Максим Сушко («Динамо» М)

Александр Скоренов («Динамо» М)

Василий Филяев («Горняк-УГМК»)

Егор Чезганов («Химик»)

Егор Клавдиев («Динамо-Шинник»)

Сергей Кузнецов («Металлург» Жл)

Арсений Ковгореня («Юность»)