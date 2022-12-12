«Авангард» арендовал голкипера московского «Спартака»

«Авангард» заключил со «Спартаком» договор временного перехода (аренды) до конца сезона 24-летнего голкипера Андрея Сковронского, сообщает официальный телеграм-канал омичей.

«Сковронский — молодой, габаритный, перспективный голкипер, который подойдёт нашей клубной системе. Отмечу, что вопрос с поиском усиления не закрыт, до дедлайна две недели, и мы продолжаем искать варианты по всем направлениям, в том числе во вратарской линии», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

Сковронский провёл 94 матча за клуб ВХЛ «Химик» (процент отражённых бросков — 92,6, коэффициент надёжности — 2,16). В КХЛ вратарь сыграл четыре матча за «Спартак» в прошлом сезоне (процент отражённых бросков — 96,5, коэффициент надёжности — 1,18). В «Авангарде» Сковронский будет выступать под номером 32.