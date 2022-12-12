Вратарь «Вашингтона» Линдгрен признан первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём сайте объявила имена трёх лучших игроков прошедшей игровой недели.

Третьей звездой недели признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, записавший на свой счёт 7 (3+4) очков в трёх матчах.

Второй звездой стал форвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, набравший 7 (5+2) очков в трёх играх. В матче с «Коламбус Блю Джекетс» (9:4) 25-летний форвард забросил пять шайб. В первом периоде хоккеист сделал покер. Это четвёртый случай в истории НХЛ.

Первой звездой назван голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен, одержавший четыре победы в четырёх матчах, пропуская в среднем 1,50 шайбы и отражая 94,9% бросков. Всего в текущем сезоне на счету 28-летнего американца шесть побед.