Вратарь «Вашингтона» Линдгрен признан первой звездой недели в НХЛ
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Национальная хоккейная лига на своём сайте объявила имена трёх лучших игроков прошедшей игровой недели.
Третьей звездой недели признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, записавший на свой счёт 7 (3+4) очков в трёх матчах.
Второй звездой стал форвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, набравший 7 (5+2) очков в трёх играх. В матче с «Коламбус Блю Джекетс» (9:4) 25-летний форвард забросил пять шайб. В первом периоде хоккеист сделал покер. Это четвёртый случай в истории НХЛ.
Первой звездой назван голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен, одержавший четыре победы в четырёх матчах, пропуская в среднем 1,50 шайбы и отражая 94,9% бросков. Всего в текущем сезоне на счету 28-летнего американца шесть побед.
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