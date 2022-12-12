Лебрюн: все знают, почему НХЛ перенесла Кубок мира — они не хотели решать вопрос России

Североамериканский журналист и инсайдер Пьер Лебрюн рассказал о причинах переноса Кубка мира по хоккею на 2025-й год.

«НХЛ перенесла Кубок мира, который должен был пройти в 2024 году, назвав общие причины. Мы все знаем, в чём причина — они не хотели разбираться с вопросом России, вот почему. Дальше у нас Олимпиада, куда поедут игроки НХЛ в 2026 году, так что остаётся только один год — 2025-й. Сможет ли НХЛ провести Кубок мира в 2025-м и что они будут делать с Россией?» — приводит слова Лебрюна TSN.

Напомним, 11 ноября Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовали заявление относительно переноса Кубка мира по хоккею. В нём было сообщено о переносе турнира на 2025-й год.