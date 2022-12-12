В СКА выступили за сохранение двухочковой системы в КХЛ

Исполнительный директор СКА Андрей Точицкий рассказал, что СКА выступает за то, чтобы в КХЛ сохранилась система, при которой за победу команды получают два очка.
«Двухочковая система остаётся? СКА выступает за её сохранение. По таблице видно, что с ней плотность более конкурентная. Не возникает ситуации, когда задолго до окончания регулярного чемпионата есть далеко оторвавшиеся команды, а есть похоронившие шансы на плей-офф. На соревновательный процесс и на отдельно взятый матч такие диссонансы накладывают негативный отпечаток. А высокая напряжённость с плотной таблицей и зрителям интересна, и для развития игроков полезна.
Коллеги из других клубов позицию СКА поддерживают? Существуют разные мнения, но большинство, если по ощущениям, за сохранение двухочковой системы», — приводит слова Точицкого «Спорт день за днём».
Санкт-петербургский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 69 очков после 41 игры. В следующем матче СКА сыграет дома с «Витязем» 19 декабря.
- 12 декабря 2022
-
23:24
-
23:01
-
22:39
-
22:12
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
-
21:15
-
21:01
-
20:24
-
20:03
-
19:47
-
19:25
-
19:09
-
18:47
-
18:34
-
18:20
-
18:01
-
17:37
-
17:22
-
17:03
-
16:45
-
16:25
-
16:13
-
16:04
-
15:59
-
15:36
-
15:15
-
14:59
-
14:38
-
14:04
-
13:29
-
13:04
-
12:28