В СКА выступили за сохранение двухочковой системы в КХЛ

Исполнительный директор СКА Андрей Точицкий рассказал, что СКА выступает за то, чтобы в КХЛ сохранилась система, при которой за победу команды получают два очка.

«Двухочковая система остаётся? СКА выступает за её сохранение. По таблице видно, что с ней плотность более конкурентная. Не возникает ситуации, когда задолго до окончания регулярного чемпионата есть далеко оторвавшиеся команды, а есть похоронившие шансы на плей-офф. На соревновательный процесс и на отдельно взятый матч такие диссонансы накладывают негативный отпечаток. А высокая напряжённость с плотной таблицей и зрителям интересна, и для развития игроков полезна.



Коллеги из других клубов позицию СКА поддерживают? Существуют разные мнения, но большинство, если по ощущениям, за сохранение двухочковой системы», — приводит слова Точицкого «Спорт день за днём».

Санкт-петербургский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 69 очков после 41 игры. В следующем матче СКА сыграет дома с «Витязем» 19 декабря.