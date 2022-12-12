Директор СКА: наш пример показывает, что без легионеров можно добиваться результата

Исполнительный директор СКА Андрей Точицкий прокомментировал лимит на легионеров и заявил, что уровень игры в КХЛ не ухудшится.
«Реально ли в текущих условиях собрать в команде КХЛ пять качественных легионеров? Три легионера на сегодняшний день цифра, считаю, здравая. Действительно пять качественных игроков из-за рубежа сейчас найти сложно. Это, впрочем, и не должно являться самоцелью. В России много хороших хоккеистов, ими просто заниматься нужно, развивать. Это работа тренеров, менеджеров – всей системы.
Жизнь идёт, отставать от нововведений нельзя. Развитие хоккеистов происходит не только на детском или молодёжном уровне. Оно требуется на всех ступенях, в том числе профессиональной.
Пример СКА в этом сезоне показывает, что и без легионеров можно добиваться результата. Сейчас у нас остался один Дима Яшкин, но он, хоть и заигран за сборную Чехии – русскоговорящий парень из Омска. Лет 10 назад я бы выступал за более открытый рынок. Но тогда другой была экономическая составляющая, на фоне которой к нам ехали легионеры очень высокого уровня. Теперь ситуация иная, поэтому текущее решение выглядит своевременно, идёт в ногу со временем. Будем больше доверять российским ребятам.
КХЛ нового сезона просядет в уровне игры? Не думаю, что просядет. На мой взгляд, он будет повышаться за счёт других инструментов. Да, есть мнение, что текущий уровень хоккея в КХЛ ниже, чем, допустим, был семь-восемь лет назад, когда к нам ехали легионеры высокого уровня и российские звёзды первой величины. Каждому времени – свои обстоятельства и личности. Зритель, как известно, голосует ногами, а трибуны на матчах КХЛ заполняются не только в Петербурге. Было бы неинтересно – не ходили бы», — цитирует Точицкого «Спорт день за днём».
Санкт-петербургский СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 69 очков.
- 12 декабря 2022
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