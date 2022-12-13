Малкин – о победной шайбе: у меня были моменты, знал, что гол на подходе

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о заброшенной шайбе в матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».

«Рад, что прервал серию хороших игр без голов. Но я по-прежнему сфокусирован на своей игре. У меня было несколько моментов, в первом периоде мог убегать один на один. Знал, что гол на подходе, просто надо было быть терпеливым и использовать свой шанс.

Знал, что идёт последняя минута, старался быть осторожным, ведь если мы потеряем шайбу, то окажемся в беде. Мне немного повезло с этим голом, но теперь можно расслабиться», – сказал Малкин в интервью после матча.

Эта шайба стала для Малкина 79-й победной шайбой в карьере, что позволило ему обойти по данному показателю Яромира Ягра. Первым по количеству победных голов в составе «Пингвинз» является Сидни Кросби, у него 83 победных гола.