«Магия на последних секундах!» Малкин обошёл Ягра и поднял на уши 17 тысяч американцев

Евгений принёс победу в матче с «Далласом» и вышел на чистое второе место в истории «Питтсбурга» по решающим голам.

Декабрь у Евгения Малкина получается ударным – он ещё ни разу за месяц не уходил со льда без набранных очков. Хотя забить долго не мог (девять матчей), но стабильно снабжал партнёров результативными передачами. В матче с «Далласом» его сухая серия прервалась в самый нужный момент.

«Рад, что прервал серию хороших игр без голов. Но я по-прежнему сфокусирован на своей игре. У меня было несколько моментов, в первом периоде мог убегать один на один. Знал, что гол на подходе, просто надо было быть терпеливым и использовать свой шанс», — сказал Джино после игры.

Старт игры для «Питтсбурга» выдался кошмарным – в первой же смене они не смогли вывести шайбу из зоны и после броска Нильса Лундквиста она отскочила от Криса Летанга точно на клюшку Роопе Хинцу, который пробил в ближний угол. Тристан Джерри даже не успел переместиться.

Летанг играет всего лишь второй матч после инсульта, перенесённого две недели назад. Поражает, как быстро он смог не просто восстановиться, а вернуться на свой привычный уровень ломовой лошади. Вот и сегодня он провёл на льду 27 с половиной минут – больше, чем кто-либо другой в обеих командах. И в концовке стёр «минус» из графы полезности.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несмотря на многообещающее начало, матч был похож на плей-офф – осторожным, с минимумом моментов, бросками с периметра, ожесточённой борьбой на пятачке. Остроты было мало, в концовке второго периода «Питтсбург», например, не смог воспользоваться двумя сломанными клюшками «звёзд» — минуту возил соперника по зоне, но даже в этой ситуации «Даллас» не позволил нанести ни одного броска по воротам. «Приходилось сражаться за каждый дюйм, это была малособытийная игра», — отметил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Правда, к тому моменту счёт уже был равным – ещё в первом периоде Пьер-Оливье Жозеф реализовал большинство идеальным по точности броском, пока Джейсон Цукер намертво закрывал вратаря.

Цифры 1:1 на табло продержались до самой концовки встречи. Дело уверенно двигалось к овертайму, когда Малкин подхватил шайбу в своей зоне и завёл атаку «пингвинов», которая поставила «Даллас» в тупик. Брайан Раст вываливался на ворота, но Джейк Эттингер выбил шайбу у него с клюшки. Точно на Малкина, который уже не промахнулся и поставил на уши 17 с лишним тысяч американских болельщиков. «Магия Малкина на последних секундах!» — восхитились в соцсетях «пингвинов».

«Знал, что идёт последняя минута, старался быть осторожным, ведь если мы потеряем шайбу, то окажемся в беде. Мне немного повезло с этим голом, но теперь можно расслабиться», — отметил Евгений, которого признали первой звездой встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Джино в третьем периоде и на бэкчеке здорово сыграл, прервал атаку соперника. Такие вещи нам нравятся не меньше его голов. Сегодня он был бесподобен на обеих сторонах площадки», — сказал Салливан.

Этот гол стал для Малкина 79-м победным в карьере – в истории «Питтсбурга» по этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя великого Яромира Ягра. Рекорд (83 гола) принадлежит Сидни Кросби. В 36 лет россиянин остаётся одним из лучших игроков в команде и идёт в графике очко за матч, на данный момент у него 29 (9+20) результативных баллов в 29 играх. «Питтсбург» довёл свою победную серию до шести встреч.