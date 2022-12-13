В перерыве матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» показали буллит Алтыбармакяна с Матча звёзд

В перерыве матча регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» по американскому телевидению показали буллит нападающего «Сочи» Андрея Алтыбармакяна с Матча звёзд КХЛ — 2022, прошедшего в Челябинске 10–11 декабря 2022 года.

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Напомним, в конкурсе на самый эффектный буллит Алтыбармакян исполнил бросок в плаще, имитирующем лаваш. Клюшка представляла собой большой шампур с насаженными кусочками шашлыка. Перед началом броска нападающий вытащил клюшку-шампур из импровизированного камня посреди ледовой площадки.

Победу в матче между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в дополнительное время.