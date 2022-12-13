В перерыве матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» показали буллит Алтыбармакяна с Матча звёзд
Поделиться
В перерыве матча регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» по американскому телевидению показали буллит нападающего «Сочи» Андрея Алтыбармакяна с Матча звёзд КХЛ — 2022, прошедшего в Челябинске 10–11 декабря 2022 года.
Напомним, в конкурсе на самый эффектный буллит Алтыбармакян исполнил бросок в плаще, имитирующем лаваш. Клюшка представляла собой большой шампур с насаженными кусочками шашлыка. Перед началом броска нападающий вытащил клюшку-шампур из импровизированного камня посреди ледовой площадки.
Победу в матче между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в дополнительное время.
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
09:50
-
09:36
-
09:17
-
09:05
-
08:46
-
08:35
-
08:33
-
08:27
-
08:14
-
07:55
-
07:41
-
07:23
-
07:06
-
06:46
-
06:37
-
06:19
-
06:15
-
06:08
-
05:52
-
05:46
-
05:40
-
05:35
-
05:29
-
04:56
- 12 декабря 2022
-
23:24
-
23:01
-
22:39
-
22:12
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
-
21:15
-
21:01
-
20:24
Партнерский контент